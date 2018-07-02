Фото: look.com.ua
Скачок цен на топливо, который российские автомобилисты в полной мере ощутили в мае и начале июня, сделал очень актуальным вопрос — как сэкономить на бензине.
Оказывается, что уменьшить расход горючего в автомобиле хотя бы чуть-чуть не так уж и сложно.
Как сообщает портал Deita, ссылаясь на слова автомобильного эксперта Игоря Мухина, добиться экономии можна следующими способами:
- убрать все лишнее из салона и багажника авто — дополнительные килограммы так или иначе увеличивают расход бензина. А сегодняшняя городская инфраструктура позволяет даже отказаться от поездок с запаской в пределах населенного пункта. Поэтому, лишний вес — долой;
- исключить "рваную езду" — не стоит резко газовать и резко тормозить. Плавная езда куда более экономична, поскольку снижает количество выпрыскиваемого топлива;
- не стоит гонять мотор "вхолостую" — не нужно держать двигатель на холостых оборотах, когда есть возможность просто заглушить машину;
- следите за давлением шин — чем оно ниже, тем у колес выше сопротивление раскачке, на что требуется больше горючего. Давление всегда должно соответствовать техническим параметрам вашего автомобиля;
- по возможности откажитесь от использования кондиционера и радио. Система климат-контроля и аудиосистема — классические "пожиратели" топлива. Так что, если хотите сэкономить пару-тройку литров бензина — знайте это.
Комментарии
"по возможности откажитесь от использования кондиционера "
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а с открытыми окнами ухудшается аэродинамика автомобиля и соответственно растёт расход топлива. поэтому нужно терпеть и потеть, потеть и терпеть. хорошие советы для терпил, вроде бы, граждан великой энергетической державы.
а лучше вообще пересесть на велик.
а как насчет ходовых огней, которые так же влияют на расход, но по-сути нафик никому не уперлись?
даже в этой бредятине есть два реальных совета - плавная езда и давление в шинах.
2.07.2018 16:55
Гонец из Пензы
хорошие советы для терпил, вроде бы, граждан великой энергетической державы.
Капитализм при клептократии.