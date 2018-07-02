Фото: rusnext.ru
Одиннадцать воинских формирований в РФ получили почетные наименования согласно указам российского лидера Владимира Путина, которые были подписаны 30 июня. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на размещенные на портале правовой информации документы.
Отмечается, что полка и дивизии получили имена "в целях сохранения славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу".
Так, 381-му артиллерийскому полку присвоили почетное наименование "гвардейский Варшавский". Теперь его будут именовать "381-й гвардейский артиллерийский Варшавский Краснознаменный, орденов Суворова и Кутузова полк", отмечается в одном из указов.
Наименование "Верхнеднепровский" было присвоено 933-му зенитному ракетному полку, 90-я танковая дивизия теперь будет называться "гвардейская Витебско-Новгородская", 163-й танковый полк стал гвардейским Нежинским, 6-й танковый полк — гвардейским Львовским, 102-й мотострелковый полк — Слонимско-Померанским, 68-й танковый полк — гвардейским Житомирско-Берлинским.
Также 400-му самоходному артиллерийскому полку Путин присвоил наименование "Трансильванский", 150-й мотострелковой дивизии — "Идрицко-Берлинская", 856-му самоходному артиллерийскому полку — "гвардейский Кобринский", а 144-й мотострелковой дивизии — "гвардейская Ельнинская".
Отметим, что некоторые названия полков являются названиями украинских и белорусских городов, а один из них назвали в честь столицы Польши. Названия были включены в почетные наименования полков в память об участии частей в освобождении этих городов в годы Великой Отечественной войны.
Комментарии
продолжает троллить хохлов. ну что за мерзкий характер у деда?
2.07.2018 16:36
Гонец из Пензы
продолжает троллить хохлов. ну что за мерзкий характер у деда?
Троллят того кто троллится.....Реально классно.
Ему больше заняться нечем?
Ну да, это же не мешки ворочать. Это важно. Не то что пенсионная реформа, повышение НДС и подыхающее здравоохранение.
2.07.2018 17:03
Гость
Ну да, это же не мешки ворочать. Это важно. Не то что пенсионная реформа, повышение НДС и подыхающее здравоохранение.
"Комаров нынче много".....пенсионная реформа, "Дожди льют и льют"....НДС повышают, "Наши у Испании в футбол выиграли"....здравоохранение в дыре....