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Российский футбольный союз (РФС) получит от ФИФА 16 миллионов долларов за выход российской команды в 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Об этом пишет РИА Новости.
Напомним, накануне, 1 июля, россияне победили на стадионе "Лужники" футболистов из Испании в серии послематчевых пенальти и впервые в истории вышли в четвертьфинал ЧМ. 7 июля сборной РФ под руководством Станислава Черчесова предстоит игра с хорватской сборной.
Если команда сможет выйти в полуфинал, то РФС получит минимум 22 миллиона долларов вместо 16.
Отмечается, что в 2014 году сборная Германии, ставшая чемпионом мира, получила 35 миллионов призовых, а финалист турнира сборная Аргентины — 25 миллионов. В 2018 году цифры вырастут до 38 и 28 миллионов соответственно.
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