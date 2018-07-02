Фото: mail.ru
Трое мужчин сорвались с крыши здания на территории завода алюминиевого литья в Барнауле во время ливня, сообщил порталу Amic.ru источник.
По информации собеседника, инцидент произошел еще 30 июня. По словам источника, два человека погибли, один был доставлен в реанимацию.
Собеседник также уточнил, что трагедия случилась по адресу: проспект Космонавтов 8/30.
В правоохранительных органах данную информацию пока официально не подтверждают, но и не опровергают. По данным портала Amic.ru, ведется разбирательство во всех обстоятельствах произошедшего.
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