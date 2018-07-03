Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Ливни с грозами и градом, а также шквалистый ветер ожидаются в Алтайском крае во вторник, 3 июля.
По информации регионального Гидрометцентра, осадки прогнозируются в этот день на большей части края. Дневные температуры составят +23...+28 градусов.
Ветер будет северо-западный, 4-9 метров в секунду, порывы до 10-15 метров, при грозах местами шквалистое усиление до 19-24 метров в секунду.
В Барнауле, согласно прогнозу, временами ожидаются дожди, грозы, при грозе местами пройдут ливни, возможен град.
Днем в краевой столице +25...+27 градусов. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду, при грозе порывы до 12-17 метров.
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