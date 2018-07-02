Бизнесмен Андрей Крылов заявился на выборы губернатора Алтайского края

51-летний бизнесмен, руководитель местного отделения "Партии Роста" Андрей Крылов принес понедельник, 2 июля, в избирательную комиссию Алтайского края документы на выдвижение на выборах губернатора региона. Подробности из избиркома передает корреспондент портала Amic.ru.
"Я принял решение идти на выборы как только узнал о досрочной отставке губернатора Александра Карлина. Связался с Борисом Титовым (лидер "Партии Роста" — прим.ред.) и меня одобрил федеральный политсовет партии. Выдвигаюсь, чтобы составить конкуренцию власти", — прокомментировал он порталу Amic.ru.
Он отметил, что партия достаточно молодая и у нее нет депутатов на местах. А это, напомним, пригодилось бы для сбора 534 подписей местных депутатов и избранных глав. Без прохождения этого "муниципального фильтра" ни один кандидат не получит регистрации на выборах.
"У нас много друзей — представителей бизнеса. Постараемся подписи собрать", — сказал он.
Андрей Крылов руководит алтайской "Партией Роста" с апреля 2017 года. В политику он пришел из бизнеса: является руководителем барнаульского шпалопропиточного завода, алейского сахарного завода, является индивидуальным предпринимателем и недавно зарегистрировал алтайскую криптомайнинговую компанию.
"Думаю, что активные люди увидят нашу партийную деятельность и примкнут к нашим рядам, потому алтайскому краю нужна экономическая политика, которую мы намерены вести", — сказал он в беседе с Amic.ru.
Андрей Крылов стал вторым кандидатом, получившим статус официально выдвинутого. В минувшую пятницу, 29 июля, документы в избирком принес врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко. Сразу после Крылова, в понедельник, 2 июля, с документами пришел депутат АКЗС, выдвинутый ЛДПР, Владимир Семенов.
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Уже известно, что на выборы пойдет общественник Виктор Рау от партии "Яблоко". КПРФ от выборов отказалась, а "Справедливая Россия" пока не провела конференцию по выдвижению. По данным портала Amic.ru кандидата от СР все же будет, несмотря на недавнее заявление лидера местного отделения Александра Терентьева о возможном неучастии в выборах.
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