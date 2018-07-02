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СМИ узнали, кем являются ставшие мемом болельщики матча Россия - Испания

, ИА "Амител"
Болельщики, в частности, оказались связаны с избирательной кампанией в Новосибирской области

Фото: Матч!

Названы имена трех колоритных фанатов, которые поедали хот-доги на матче Россия — Испания, и стали одними из самых обсуждаемых болельщиков в сети. об этом пишет Life.

Ранее трио фанатов в кокошниках, поедающих хот-доги во время напряженной игры в "Лужниках", попали в объективы камер, а пользователи соцсетей затем сделали множество фотожаб и шуток с ними.

Болельщиками оказались Дмитрий Гнатюк, работающий в компании "ИМА-пресс", его жена — дизайнер Инна Каленская и их племянник — владелец бара Юрий Гнатюк.

Они отметили, что не впервые появились в подобном виде на стадионах ЧМ-2018: в таком же одеянии они посетили матч Сербия — Бразилия. Троица добавила, что не ожидала прославиться в один момент, и отнеслась к ситуации с юмором.

"Сосиски приносят победу. Мы и раньше подозревали, а теперь точно уверены", — заявил Гнатюк.

"НДН.Инфо" добавляет, что троица болельщиков, в частности, оказались связаны с выборами в Новосибирской области. Брат Двмитрия Гнатюка Андрей является совладельцем холдинга "ИМА". Он, в частности, занимался освещением президентских выборов, ведет мэрскую кампанию Сергея Собянина. А его компания "ИМА Консалтинг" занимается кампанией по выборам губернатора Новосибирской области.

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Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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