Фото: Матч!
Названы имена трех колоритных фанатов, которые поедали хот-доги на матче Россия — Испания, и стали одними из самых обсуждаемых болельщиков в сети. об этом пишет Life.
Ранее трио фанатов в кокошниках, поедающих хот-доги во время напряженной игры в "Лужниках", попали в объективы камер, а пользователи соцсетей затем сделали множество фотожаб и шуток с ними.
Болельщиками оказались Дмитрий Гнатюк, работающий в компании "ИМА-пресс", его жена — дизайнер Инна Каленская и их племянник — владелец бара Юрий Гнатюк.
Они отметили, что не впервые появились в подобном виде на стадионах ЧМ-2018: в таком же одеянии они посетили матч Сербия — Бразилия. Троица добавила, что не ожидала прославиться в один момент, и отнеслась к ситуации с юмором.
"Сосиски приносят победу. Мы и раньше подозревали, а теперь точно уверены", — заявил Гнатюк.
"НДН.Инфо" добавляет, что троица болельщиков, в частности, оказались связаны с выборами в Новосибирской области. Брат Двмитрия Гнатюка Андрей является совладельцем холдинга "ИМА". Он, в частности, занимался освещением президентских выборов, ведет мэрскую кампанию Сергея Собянина. А его компания "ИМА Консалтинг" занимается кампанией по выборам губернатора Новосибирской области.
Комментарии