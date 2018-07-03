Из сочной и полезной клубники можно готовить массу разнообразных блюд, от салатов и супов, до невероятно вкусных десертов. Некоторые их них мы собрали на КухнеAmic.ru.
Клубничный суп-пюре с виноградом
Что потребуется?
Клубника свежая (резаная ломтиками) — 3 стакана
- Йогурт натуральный без добавок — 1 стакан
- Виноград белый типа Рислинг — 1/2 стакана
- Сахар — 1/3 стакана
- Масло оливковое — по вкусу
- Черный молотый перец — по вкусу
- Клубника (резаная ломтиками) для сервировки
Как готовить?
Сэндвичи с индейкой и клубникой
Что потребуется?
- Филе индейки вареное (резаное тонкими ломтиками) — 240 г
- Клубника свежая, крупная — 8 шт.
- Хлеб цельнозерновой с изюмом — 8 ломтиков
- Сыр сливочный — 120 г
Как готовить?
Ломтики хлеба поджарить и смазать сливочным сыром. Выложить на хлеб по 1/4 части всего индюшиного мяса и подогреть в духовке. Клубнику порезать ломтиками и выложить на филе, накрыть оставшимися ломтиками хлеба сырной стороной внутрь. Разрезать сэндвичи пополам по диагонали и подавать сразу же.
Десерт "Клубничные облака"
Что потребуется?
- Клубника (свежая или замороженная) — 200-250 г
- Сахар — 150 г
- Желатин быстрорастворимый — 15 г
- Сахарная пудра — 1-2 ст. ложки
Как готовить?
Клубничный шербет (сорбет)
Что потребуется?
- Клубника — 1 кг
- Сахар — 1/3 стакана (70 г)
- Вода — 1/4 стакана (60 г)
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