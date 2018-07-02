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Житель Калманского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве малолетнего. Об этом пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайском краю.
Инцидент произошел в начале сентября прошлого года в одном из районных сел. 31-летний обвиняемый находился в доме своей сожительницы с ее пятилетней дочерью. Когда падчерица попросила отпустить ее на улицу, мужчина отказал, сославшись на плохую погоду. Тем не менее, девочка позднее вышла во двор, а когда вернулась, ее одежда и лицо были грязными. От злости обвиняемый множество раз ударил ее по голове и телу.
От полученных травм ребенок умер на месте.
В ходе предварительного следствия обвиняемый заявлял, что девочка якобы упала с крыльца дома, но следствие смогло установить криминальный характер гибели девочки. Под тяжестью собранных доказательств преступник признал вину в убийстве.
В данный момент уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.
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