Фото: Ася Хлыновская

Гастрономический фестиваль "Ах!Фест" прошел в выходные в Алтайском районе. На мероприятии побывал и известный московский шеф-повар Василий Емельяненко. Он провел "круглый стол" с сибирскими рестораторами о применении неожиданных местных продуктов при создании фирменных блюд и приготовил на полевой кухне суп с лопухом. Подробности рассказывает главный редактор Службы Новостей "FM-Продакшн" Ася Хлыновская.

Стерлядь с соусом из лопуха, мороженое из алтайского камамбера, вареники с крапивой. Этими и другими блюдами организаторы побаловали рестораторов и журналистов, собравшихся на фестивале. По мнению шеф-повара и ведущего кулинарных программ на телевидении Василия Емельяненко, применение характерных для Алтая продуктов, трав и корней в приготовлении блюд сможет в разы поднять посещаемость местных кафе и ресторанов. Особенно его заинтересовал экстракт лопуха, которым можно заменить соевый соус.

"Экстракт лопуха дает множество возможностей для творческих решений, — говорит Емельяненко, — цвет классный, темный. На белой посуде будет смотреться великолепно. Любой соус подкрасит – вообще будет чудо. Густой, тягучий и, главное, полезный".

Помимо рестораторов гостями праздника стали жители близлежащих районов, а также сибирских городов. Организаторы устроили и им "праздник живота": угощали котлетами из марала с брусникой, жареным сыром, барашком на вертеле, а также диско-супом от Емельяненко. Все два часа, пока варился суп, женщины не отходили от "повара из телевизора", давали советы и узнали множество рецептов.

Всего фестиваль собрал 3 тысячи гостей, туристы заняли все близлежащие гостиницы и турбазы.

"На фестиваль организованно доставляли туристов из городов и районов, люди расселены. Занято все село Алтайское, все, что вообще есть! Селим даже в ближайшие районы. Это и Белокуриха, и сопредельный Горный Алтай, - — рассказывает президент Алтайской региональной ассоциации туризма Елена Красулина. — Отмечу, что "АХ! Фест" — это динамично развивающаяся площадка. Хоть и не единственная, но точно входит в пятерку по масштабности среди площадок, которые проводят не за счет бюджетных средств."

"Ах! Фест" прошел в турзоне "Алтайское холмогорье" во второй раз. Число гостей в этом году выросло в полтора раза.

Как Василий Емельяненко готовит диско-суп:

"Диско-суп – это условное название для категории блюд, которые подразумевают использование остатков. Того, что люди обычно отправляют на переработку, скармливают домашним животным. Я же как раз использую на "Ах!Фест" такие продукты: у меня тут говяжьи ливер, ребра и голяшка. Это мясо третьего сорта и его редко кто использует. Все считают, что суп нужно варить из премиального мяса, вырезки, мякоти заднего бедра. Но там же солома, там же есть-то нечего! А в голяшке много жилок и соединительной ткани. Когда все это разваривается, то суп получается насыщенный, очень мягкое мясо, которое не застревает в зубах. Также у меня тут легкое и сердце, рубец, уже заранее отваренные, их мы добавим в суп в конце. Также приготовили простые ингредиенты: лук, чеснок, картофель, зелень. В конце я добавлю перекрученный на мясорубке сырой лопух. После обработки он тут же окисляется, становится серый. Но для супа это — не проблема. Супу он даст характерную особенность. Все супы как супы, а этот – с лопухом!"