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ВЦИОМ: почти треть молодых россиян хотят эмигрировать

, ИА "Амител"
При этом большинство участников опроса не собираются уезжать из страны

Фото: proftat.ru

Большинство россиян не намерены уезжать из страны. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на итоги опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 

Так, на вопрос "Хотели бы вы уехать за границу на постоянное жительство или нет?" отрицательно ответили 88% респондентов, положительно — 10%, еще 2% не смогли определиться. При этом среди 18–24-летних россиян увеличилось число желающих уехать жить за границу до 31% (против 25% в 2017 году).

За год сократилось число тех, кто хочет уехать из страны, но ничего не делает для этого - с 51% до 41%. Собирают информацию о стране, куда хотели бы переехать, 26% из тех, кто намерен уехать, 22% учат иностранный язык, 21% консультируются с уехавшими за границу знакомыми, а 19% копят деньги на переезд.

За два года увеличилось число жителей России. заявляющие о том, что у них есть знакомые, которые за последние пять лет уехали за границу — с 20% до 26%.

Самым привлекательным местом для переезда остается Германия — туда хотят перебраться 16% из высказавших желание покинуть РФ. Кроме этого, среди лидеров Содениненые Штаты (7%), Испания (6%) и Канада (5%).

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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