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Потолок обрушился на первом этаже ТРЦ "Сильвермолл" в Иркутске. Инцидент произошел в понедельник, 2 июля, после ливня, пишет Znak, ссылаясь на очевидцев.
Местные жители сообщили, что сильная гроза началась в городе около 16:30. В результате в ТРЦ затопило магазин "Лента" и обрушился потолок.
Представитель торгового центра рассказал изданию, что в данный момент "Сильвермолл" открыт не полностью, работать продолжают ряд павильонов. По его словам, потоп произошел из-за того, что гипсокартонное покрытие не выдержало мощного потока воды, стекающего с крыши через ливневую канализацию вниз.
Также подчеркивается, что данный ТРЦ уже заливало водой. Подобная история произошла в июне. Также "Сильвермолл" закрывали в апреле на некоторое после проверки МЧС в связи с трагедией в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".
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