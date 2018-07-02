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Суд признал виновным 31-летнего жителя Чарышского района, который обвиняется в убийстве, совершенном в связи с выполнением потерпевшей общественного долга, угрозе убийством, вмешательстве в деятельность следователя, а также краже с незаконным проникновением в хранилище. Об этом пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Следствие и суд установили, что подсудимый не раз привлекался к уголовной ответственности за такие преступления, как грабеж, кражу, угрозу убийством, причинение вреда здоровью, уничтожение имущества. Он нигде не работал и злоупотреблял спиртными напитками.
В февраля прошлого года мужчина ночью после употребления спиртного пробрался на территорию усадьбы местной жительницы и украл у нее двух куриц. Птицу он принес домой, чтобы съесть.
В апреле того же года, не желая быть привлеченным к ответственности за кражу птицы и зная, что его сожительница дала полицейским изобличающие показания, мужчина решил убить её. Будучи пьяным, подсудимый избил женщину металлической трубой, а затем вывел ее на берег реки Воробьевка, где продолжил избивать, пока потерпевшая не скончалась.
Чтобы скрыть следы преступления, мужчина вместе со знакомой сбросил тело в реку. Женщине, помогавшей ему, он пригрозил убийством, если она расскажет о произошедшем стражам порядка.
Отмечается, что в ходе расследования дела мужчина препятствовал следствию, выдвигая защитные версии, оговаривая соседку. Также он испортил ряд процессуальных документов, разорвав их. Тем не менее, избежать ответственности он не смог.
Суд назначил преступнику 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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