Фото: muzcomedy.ru
Солистка Театра музкомедии Санкт-Петербурга, заслуженная артистка России Ольга Лозовая умерла на 47-м году жизни. Об этом пишет РБК, ссылаясь на сообщение театра.
Уточняется, что смерти актрисы предшествовала продолжительная болезнь. Ее не стало в воскресенье, 1 июля.
"Весь коллектив театра выражает соболезнование родным и близким Ольги и скорбит вместе с ними", — сообщили в театре, добавив, что время и место прощания огласят позднее.
Лозовая пришла в Театр музкомедии в 1999 году, а ранее выступала на сцене Волгоградского театра музкомедии и Томского музыкального театра. В сообщении пресс-службы актриса названа "счастливой находкой для любого музыкального театра" — с 1999 года она исполнила роли Адель ("Летучая мышь"), Элизы ("Моя прекрасная леди"), Арсены ("Цыганский барон"), Рокси Харт " (Чикаго") и другие ведущие роли.
В 2005 году актрисе присвоили звание заслуженной артистки России, в 2009 году она получила медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
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