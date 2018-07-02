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Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко назвала фамилии осужденных на Украине граждан РФ, которых Киев готов обменять на заключенных в России украинцев по формуле "23 на 23", пишет ТАСС.
По словам вице-спикера, в список входят россияне, осужденные "за подготовку терактов в Одессе, Харькове, Киеве, Херсоне, Тернополе или за участие в военных действиях в Донбассе, либо в отношении них идут судебные процессы".
В частности, Геращенко назвала среди россиян Виктора Агеева, Александра Баранова, Максима Одинцова, Сергея Егорова, Ольгу Ковалис, Максима Сливку, Ларису Чубарову, Евгения Мефедова и других.
Кроме этого, в Раде озвучили имена украинцев, которых Киев собирается получить при обмене. Среди них находятся Олег Сенцов, Александр Кольченко, Роман Сущенко, Павел Гриб, Владимир Балух и Евгений Панов. "Наши ребята, которые удерживаются в оккупированном Донбассе", — добавила вице-спикер.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова в конце минувшего месяца подтвердила возможность обмена заключенными с РФ в формате "23 на 23". Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ,комментируя предложение, отметила, что предлагаемый Украиной способ взаимной передачи лиц для отбывания ими наказания на территории другой страны невыполним, так как речь идет о лицах как с российским, так и украинским гражданством. Поэтому российский омбудсмен указала, что для начала странам нужно решить вопрос об их статусе, а для этого необходимо выходить на заключение соответствующего двустороннего соглашения.
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