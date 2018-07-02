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Суд признал собранные следователями доказательства достаточными для вынесения приговора 60-летнему главному инженеру ООО "Централь" города Рубцовска, которого признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, которые повлекли по неосторожности смерть человека. Об этом пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Следствие и суд установили, что рубцовчанин был ответственен за организацию осмотром и работ по обследованию жилого фонда, проведению систематического контроля за состоянием строительных конструкций домов, составление планов их текущего и капитального ремонтов. Тем не менее, мужчина, достоверно зная, что техническое состояние конструкций фасада жилого дома №9 по улице Калинина не отвечает требованиям безопасности, имеет трещины, а также массовые механические разрушения конструкций стен, декоративных элементов фасада здания, своевременно не принял меры к ремонту наружных стен и не устранил дефекты фасада.
В итоге днем 26 февраля прошлого года часть бетонных декоративных элементов фасада здания между вторым и третьим этажами его южной стены обрушились. Части фасада рухнули на выходившую из магазина 51-летнюю рубцовчанку. От полученных травм она спустя непродолжительное время скончалась в больнице.
Следствие провело кропотливую работу по сбору и закреплению доказательств, которые свидетельствовали о нарушениях при оказании сотрудником УК некачественных услуг.
Суд признал мужчину виновным в преступлении и назначил ему три года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.
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