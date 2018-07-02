Фото: instagram.com
Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил небольшое стихотворение голкиперу российской национальной команды Игорю Акинфееву и его "ноге бога", которой он отбил мяч. Стих был размещен в Instagram-аккаунте музыканта в понедельник, 2 июля.
Посмотрел немного строго,
И сомнения развеяв,
Мяч отбил ногою бога.
Триумфатор Акинфеев!
Мы не верили покуда,
Не увидели воочи,
Как он нам явил всем чудо!
А теперь, до встречи в Сочи!
Шнуров сопроводил стихотворение коллажом, на котором лицо вратаря заменяет Иисуса Христа на православной иконе.
Напомним, Акинфеева признали лучшим игроком матча с испанцами, который прошел накануне, 1 июля, и закончился победой россиян в серии пенальти. Голкиперу удалось отразить два удара.
Ранее Шнуров уже записал две песни на тему чемпионата мира. Одна из них является промо для трансляции финального матча ЧМ на "России 1". Другая песня под названием "Чемпионы", которую музыкант исполнил вместе с Семеном Слепаковым, была посвящена российской сборной после двух побед первых на мундиале.
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