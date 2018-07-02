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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летнего жителя Смоленского района, которого обвиняют в убийстве почтальона. Дело возбуждено по статьям "убийство, сопряженное с разбоем", "разбой", а также "кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину", пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Уточняется, что инцидент произошел днем 17 января текущего года в селе Смоленское. Сотрудница "Почты России" разносила пенсию местным жителям. В это время обвиняемый, находясь во дворе одного из домов и зная, что у почтальона при себе крупная сумма денег, вооружился деревянной палкой и ножом, дождался, когда женщина выйдет из дома, и напал на нее. Подросток много раз ударил почтальона, в том числе в область головы. От полученных повреждений 54-летняя женщина умерла на месте. Молодой человек убедился, что женщина не подает признаков жизни, закидал ее тело снегом и похитил сумку, в которой находилось свыше 50 тысяч рублей. Деньгами он затем распорядился по своему усмотрению.
Тело почтальона нашли в тот же день во время поисковых мероприятий. Благодаря оперативным действиям следователей и полицейских раскрыть убийство и задержать подростка удалось в кратчайшие сроки.
Также в ходе следствия была доказана причастность подозреваемого к краже мопеда местной жительницы, которая была совершена в октябре прошлого года.
С целью установления причин и условий, которые способствовали совершению подростком убийства, следствие направило представление в компетентные органы, ответственные за осуществление профилактической работы с несовершеннолетними, склонными к совершению преступлений.
В данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.
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