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Минздрав России предложил ввести экологический налог на сигареты из-за опасности табачного дыма и отходов от табачной продукции для окружающей среды и, в частности, человека. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на обращение Минздрава в адрес Минприроды.
В ведомстве отметили, что вопрос введения экологических налогов прямо не относится к компетенции министерства здравоохранения. "Вместе с тем отметим, что отходы от табачной продукции действительно могут представлять опасность как для человека, так и для окружающей среды", — добавили в ведомстве.
Также в Минздраве добавили, что курение является одной из ведущих причин лесных пожаров.
В Минприроды РФ, в свою очередь, сказали агентству, что эконалог станет двойной нагрузкой на производителей сигарет, которые уже платят экологические сборы.
"Производители и импортеры сигарет в России уже платят экосбор. Средства от него направляются на строительство мусороперерабатывающих мощностей", — заявили в пресс-службе, добавив, что ввод экологического налога будет дополнительной нагрузкой на производителей сигарет.
В Минприроды добавили, что производитель или импортер упаковки может выбрать — заниматься переработкой самостоятельно или платить экосбор.
Также в ведомстве добавили, что технологий сбора и переработки окурков на данный момент не существует. Вернутся к обсуждению этого вопроса можно будет при разработке нормативов на следующий трехлетний период и при получении информации от Минпромторга о наличии соответствующих технологий.
Напомним, ранее Минздрав РФ предложил каждый год индексировать акцизы на крепкий алкоголь и сигареты минимум на 10% и 20% в год до 2020 года.
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