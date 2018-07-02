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Российский вице-премьер Виталий Мутко прокомментировал победу российской сборной над испанскими футболистами в 1/8 финала ЧМ-2018, пишет "Чемпионат".
По его словам, не произошло "ничего особенного", так как национальная команда двигалась к этому и много работала. Мутко считает, что россияне заслужили выход в четвертьфинал.
"Была огромная самоотдача, тактически сыграли грамотно, практически ничего не позволили создать испанцам. Всё сделали правильно и порадовали болельщиков. Я очень горд за ребят", — приводит слова вице-премьера пресс-служба РФС.
Напомним, матч между сборными России и Испании закончился со счетом 1:1. Победитель определился в серии пенальти (4:3). В четвертьфинале россиянам предстоит сразиться с командой Хорватии. Встреча пройдет 7 июля на сочинском стадионе "Фишт".
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