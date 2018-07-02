Фото: moscow-baku.ru
В Москве скончался экс-председатель Гостелерадио СССР Леонид Кравченко. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Telegram-канале сына журналиста Антона Кравченко.
Кравченко умер в возрасте 80 лет. Сообщается, что в последнее время он тяжело болел.
Данные о времени и месте прощания появятся позже.
В 1990 году Кравченко стал председателе Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию. В разные годы он являлся главредом "Строительной газеты" и издания "Труд", а также занимал пост первого зампредседателя Совета директоров ОАО "ТВ-Центр". Также с 1989 года Кравченко возглавлял телеграфное агентство СССР.
В 1989-1991 годах он был нардепом СССР. С 1993 года стал работать первым заместителем главреда "Российской газеты", а с 1998 по 2003 год руководил "Парламентской газетой".
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