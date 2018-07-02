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Болельщиков-мемов матча Россия - Испания пригласили на игру с Хорватией

, ИА "Амител"
Организаторы заявили, что фанаты являются талисманом сборной

Фото: Матч!

Болельщиков в кокошниках, которые стали мемом после трансляции матча Россия — Испания, пригласили на игру четвертьфинала против Хорватии. Об этом пишет Life, ссылаясь на радио "Говорит Москва".

По словам одного из трио фанатов Дмитрия Гнатюка, на них вышли организаторы, заявив, что им обязательно нужно присутствовать на матчах. "Так как мы сидим "белый-синий-красный" в виде триколора, нам сказали, что мы — талисман нашей сборной и без нас этот матч не состоится", — цитирует издание его слова.

"Талисман" сборной считает, что кокошник — это символ русского гостеприимства и находится вне гендерных ярлыков. 

Издание пишет, что трио болельщиков также посетило матч-открытие и игру между сборными Бразилии и Сербии. Позднее стало известно, что двое из них — семейная пара, а третий — их племянник. 

Матч между российской и хорватскими сборными пройдет 7 июля в Сочи.

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Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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