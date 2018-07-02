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Арбитражный трибунал Стокгольма отказал польской энергетической компании PGNiG в требовании изменить цены на газ, который поставляется "Газпромом экспорт". Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение "дочки" Газпрома.
"Арбитражный трибунал согласился с доводами ООО "Газпром экспорт" и полностью отказал PGNiG в изменении цены согласно требованию, заявленному этой компанией в ходе разбирательства", — цитирует агентство текст пресс-релиза.
В компании добавили, что соответствующее решение суда было получено 29 июня. Также там отметили, что данное решение является промежуточным.
Трибунал, в частности, подтвердил, что PGNiG может требовать пересмотра цены газа в случае существенных изменений на рынке, но не согласился с предложенным польской компанией способом изменения цены и ценовой формулой. Также суд не согласился с ее доводами о том, что единственным релевантным фактором для ценообразования в долгосрочных контрактах на поставку газа являются цены на хабах.
В "Газпроме" отметили, что окончательное решение будет принято трибуналом "с учетом выводов и принципов, определенных промежуточным решением, и после дополнительных консультаций со сторонами".
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