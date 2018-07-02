Фото: vk.com/barneos22
Необычное облако, напомнившее горожанам НЛО, зависло в небе над Барнаулом в понедельник, 2 июля. Его увидели рядом с аэропортом и в районе Солнечной поляны, пишут "Вести 22".
Отмечается, что подобные облака — редкое явление. Они образуются на гребнях воздушных волн или между слоями воздуха. При этом облака почти не двигаются и растворяются спустя некоторое время.
Подобные кучевые облака в виде НЛО или ядерных грибов говорят о резком изменении погоды или приближении атмосферного фронта.
Напомним, что на ближайшие два дня в регионе передано штормовое предупреждение в связи с грозовыми ливнями, градом и сильным ветром.
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