Фото: lomonosovsky.mos.ru
Московский метрополитен подсчитал, что количество пассажиров, которые посмотрели матч 1/8 финала ЧМ между сборными РФ и Испании на экранах в вагонах поездов, превысило 350 тысяч человек. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу столичной подземки.
Уточняется, что матч транслировалась в прямом эфире вечером 1 июля на 8 тысячах 720 экранах в 1 тысяче 896 вагонах. Всего зрителей трансляции матчей мундиаля с начала турнира составило свыше 14 миллионов человек.
Поезда всех линий метро, кроме Филевской и первого участка Большой Кольцевой, оснащены дисплеями. Сначала их целю было онлайн-информирование пассажиров об изменениях в работе городского транспорта, также они транслируют важные городские и пассажирские новости. Во время мундиаля добавились трансляции игр.
Напомним, в минувшее воскресенье российская сборная одолела команду Испании и вышла в четвертьфинал, где ее ждет игра с хорватами.
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