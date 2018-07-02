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Пожилые при повышении пенсионного возраста смогут работать в сфере инфраструктуры, в том числе цифровой, например, в аэропортах и салонах продажи мобильных устройств. Такое мнение выразила глава Центра анализа доходов и уровня жизни НИУ ВШЭ Лилия Овчарова, передает ТАСС.
По словам Овчаровой, в центре проанализировали, куда перемещались возрастные работники в странах, столкнувшихся с повышением пенсионного возраста. "Это прежде всего в инфраструктуре, все, что связано с инфраструктурой — аэропортовая инфраструктура, цифровая инфраструктура, именно продажи мобильных гаджетов", — рассказала она на презентации доклада экспертов ВШЭ "Демографический контекст повышения возраста выхода на пенсию".
Овчарова подчеркнула, что это сейчас в данных структурах работают молодые люди, но оттуда они, вероятнее всего, перейдут в более инновационные сферы, а их места займут люди "ранних пенсионных возрастов".
Эксперт добавила, что подобное явление можно наблюдать в странах Европы, столкнувшихся с необходимостью повышения пенсионного возраста. "Если раньше в аэропорту встретить женщину в возрасте старше 50 лет — это была редкость, то сегодня мы видим, что как женщины, так и мужчины в этой инфраструктуре — люди старших возрастов", — отметила Овчарова.
Напомним, в середине июня правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Сейчас пенсионный возраст составляет для них 60 и 55 лет соответственно.
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