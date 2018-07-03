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Массовая проверка торговых центров по всей стране, которая началась после пожара в кемеровской "Зимней вишне", продлена до 30 июля, уже выявлено свыше 270 тысяч нарушений. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу МЧС РФ.

"Почти каждый шестой объект эксплуатируется с нарушениями в работе автоматических систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре", — добавили в пресс-службе.

Всего проверят порядка 90 тысяч объектов: сейчас проверены более 60 тысяч.

"МЧС выявило свыше 270 тысяч нарушений пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей. В ходе проверок этих объектов, включая торговые центры и кинозалы, нарушения были выявлены почти в половине из них. Таковы промежуточные результаты. Проверки завершатся 30 июля. Этот срок определен правительством РФ", — заявили в пресс-службе.

Как выяснилось, выше 2,5 тысяч объектов имеют недочеты в системе противодымной защиты, примерно столько же — в системах автоматического пожаротушения.

Почти на 17 тысячах объектов эвакуационные пути находятся в неудовлетворительном состоянии, при этом часть из них имеют отделку из материалов, которые в случае пожара легко воспламеняются.

Среди других нарушений противопожарной безопасности зафиксированы отсутствие первичных средств пожаротушения и низкий уровень подготовки персонала.

"При этом есть и такие объекты, где персонал вообще не обучен мерам пожарной безопасности и, как следствие, не знает порядка действий при пожаре", — добавляется в сообщении.

Кроме того, в ходе проверок выявлены более одной тысячи объектов, которые были реконструированы из бывших фабрик, складов и тому подобного. Больше половины из них – это торгово-развлекательные центры.

Выявлено, что 455 объектов работают без разрешения на ввод в эксплуатацию, 220 — без разработанных и согласованных с МЧС специальных технических условий.

"На 637 объектах установлены нарушения, устранение которых требует значительных материальных затрат и возможно лишь в ходе их реконструкции. За нарушения требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечены более 17 тысяч должностных и пяти тысяч юридических лиц", — уточнили в пресс-службе.

Госпожнадзором МЧС России в суды направлены материалы на приостановку эксплуатации 618 объектов, в том числе торговых центров.

"Суды приостановили работу 435 зданий, детских игровых зон и кинозалов. Фактически приостановлена работа 292 из них. В настоящий момент уже 142 из закрытых объектов устранили все нарушения и возобновили свою работу. Всего на сегодняшний день устранены более 64 тысяч нарушений", — добавили в МЧС.