Фото: facebook.com
Вандалы уничтожили памятник поэту Александру Пушкину в райцентре Золочев Львовской области Украины. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на мэра города Игоря Гринькива.
"Акт вандализма. В Золочеве вандалы уничтожили памятник Пушкину", — отметил политик в Facebook, добавив, что в произошедшем "нет политики". Гринкив отметил, что депутаты горсовета обсуждали переименование сквера Пушкина в сквер Памяти Героев и планировали вынести этот вопрос на общественное обсуждение.
Мэр города отметил, что депутаты выступили с инициативой переименовать улицу Пушкина, однако отказались от этой идеи, так как "общество высказалось против".
В нацполиции страны заявили, что памятник Пушкину разрушился из-за естественных причин, добавила позднее "Газета.Ru" со ссылкой на сайт ГУ полиции по региону.
"На месте происшествия работала оперативно-следственная группа. Предварительно установлено, что разрушение памятника произошло вследствие естественных причин — старения и плохой погоды", — цитирует издание сообщение.
Бюст Пушкину был установлен в 1957 году.
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