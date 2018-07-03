Комбинированное путешествие

...Проведя сутки в Екатеринбурге и оставшись несколько разочарованным содержанием игры (Уругвай — Египет), а также отсутствием на поле Салаха, тем не менее пора было уезжать с Урала. Впервые — на специальном "фанатском" поезде РЖД. Напомню, он шел аккурат до Москвы, но меня такой расклад не устраивал. Так как в этом случае я бы просто физически не успевал в Самару к 17-му числу — очередному матчу.

К счастью, поезд делал по пути следования одну остановку — в Казани. Именно здесь я и вышел, проехав около полусуток. В купе путешествовать пришлось вдвоем с египтянином. Мы немного обсудили с ним итоги прошедшей игры на английском, после чего араб улегся спать, и дремал почти вплоть до столицы Татарстана.

Сойдя в Казани следующим днем, я сразу же отправился на автовокзал — чтобы купить билет на ночной рейс в Самару. У меня был некоторый запас по времени, поэтому проехался по городу на общественном транспорте. Даже то немногое, что удалось увидеть из окна, впечатлило. Впрочем, в Казань мне еще предстояло вернуться спустя две недели.

Samara-городок

Ночная поездка в Самару в переполненном MAN на 400 с лишним километров заняла почти 7 часов. В итоге в полпятого утра я оказался на самарском автовокзале. Надо сказать, что город, в отличие от Екатеринбурга, как-то сразу не понравился. Взять тот же вокзал — старая типовая советская постройка с соответствующим сервисом.

Впрочем, за следующие 36 часов свое мнение об этом городе я поменял в лучшую сторону. Пока же пришлось отправиться в хостел, находившийся в спальном районе. Здесь мне удалось познакомиться с москвичом, который также купил билеты на матч Сербия — Коста-Рика, и колумбийцем по имени Нельсон.

Последний, правда, не собирался посещать данный матч, зато охотно путешествовал по России. После Самары он отправился в Ульяновск, а затем — в Саранск на игру своей сборной. Самое удивительное, что выходя из стадиона в Мордовии через несколько дней в 40 тысячной толпе я случайно заметил Нельсона. Вероятность такой встречи была, наверное, какие сотые доли процента, но мы тем не менее пересеклись. Колумбиец был удивлен не меньше моего. Кстати, последние 19 лет Нельсон живет за пределами своей Родины — в Голландии.

Впрочем, вернемся к Самаре. Это название все никак не давалось нашему новому приятелю. Он называл город то "Камапа", то "Камаса". Следует отметить, что сами жители города гордятся несколькими объектами. Среди них — набережная со стелой "Ладья", самарский Арбат — улица Ленинградская, протянувшаяся почти до самой Волги, а также здание Железнодорожного вокзала. С недавних пор к этому ряду относится и "Самара-Арена". Есть правда у нее единственный недостаток — транспортная доступность. Пожалуй из всех остальных спортивных объектов сложнее всего доехать было только до сочинского "Фишта".

"Ко-со-во!"

Несколько слов хотелось бы сказать о сербах. На матч мне довелось ехать в шаттле преимущественно с сербскими фанатами. Эти 50 минут были незабываемыми. Пассажиры вспомнили и спели почти все русские народные песни, а также песни военных лет, включая "Катюшу". При этом все с удовольствием снимали происходящее на видео, как оказалось, сербы отлично знают слова и прекрасно попадают в такт. Также они исполнили на бис и несколько национальных песен. В такие моменты по-настоящему ощущаешь единение между братскими народами.

...Стоит ли говорить, как самарский стадион болел за сербов, фактически для них это матч превратился в домашний. А чего стоила "волна", которая ходила несколько раз по арене. Или заряды русских болельщиков: "Ко-со-во", в ответ на которых наши гости отвечали: "Сер-би-я" и так по несколько минут подряд.

Ну и конечно, нельзя было посетить Самару и не попробовать при этом "Жигулевского". В городе есть такая точка — "На дне", где до матча привыкли собираться фанаты, причем как российские, так и иностранные, очевидно, прекрасно ознакомленные с тем, что это за место. После чего, пропустив кружку-другую пива, фанаты понемногу стали стягиваться на стадион.

What is stability?

...Из Самары я уезжал обеденным поездом в Саранск. Сойти мне предстояло поздно вечером в Рузаевке — городе, находящимся от столицы Мордовии на расстоянии в 25 км. На этот раз в купе нас было трое — я и двое костариканцев. За семь часов мы успели поговорить о многом: административно-территориальном делении РФ, обычаях и традициях жителей Карибского бассейна, любимых европейских футбольных клубах, работе, хобби и конечно же — о политике.

Костариканцы задали вопрос о феноменальном уровне поддержки президента Владимира Путина, на чем строится его рейтинг. Признаться, словарного запаса в английском языке, в котором не практиковался со студенческих времен, сначала, казалось, не хватит, чтобы объяснить этот феномен. Но постепенно удалось разговориться, вспоминая забытые слова и выражения.

В конце разговора мы пришли к тому, что большинству соотечественников оказалась по душе стабильность, которую удалось создать нынешнему главе государства. После чего мои собеседники задали риторический вопрос: "What is stability", рассмеявшись вдогонку, затем диалог плавно перешел на другую тему.

Вообще костариканцы оказались довольно отзывчивыми ребятами. Так, узнав, что в Екатеринбурге я обзавелся шарфом сборной Уругвая, они мне подарили свой, который был привезен с далекой родины.

Анонс

Завтра читайте третью часть дневника ЧМ по футболу. Из нее вы узнаете о комнатах отдыха на российских вокзалах, поголовно отданных силовикам, "мини-МГУ", желтом колумбийском море и фирменном плове с курицей в Саранске.