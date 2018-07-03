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Пресс-секретарь российского премьера Дмитрия Медведева Наталья Тимакова может перейти во Внешэкономбанк. Об этом написал РБК, ссылаясь на три источника.
Они отмечают, что решение связано с желанием Тимаковой сменить сферу деятельности. Источники уточнили, что она может получить должность зампреда и члена правления ВЭБа.
Данные о предстоящем уходе пресс-секретаря Медведева подтверждают также три источника Русской службы ВВС. Один из них отметил, что Тимакова давно хочет уйти из правительства. По данным собеседников ВВС, переговоры Тимаковой с ВЭБ еще продолжаются.
Издание пишет, что Тимакова покинет свой пост в конце лета — начале осени. В ВЭБе она, предположительно, будет курировать проекты в области культуры или PR и GR.
Тимакова работает с Медведевым 11 лет — с 2007 года, когда он занял пост первого вице-премьера. Комментировать информацию о переходе в ВЭБ она не стала, назвав ее "слухами".
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