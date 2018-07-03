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Савеловский суд столицы РФ арестовал Александра Хуторянина, который удерживал в заложниках работницу магазина "Дикси" в столице. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.
По словам представителя суда, мужчина заключен под стражу на два месяца, то есть до 1 сентября. Его обвиняют в совершении преступления по статье "захват заложника".
Представитель ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова отметила, что напавший на женщину с ножом мужчина уже имел судимость за имущественные преступления. В момент нападения он, согласно предварительной информации, был сильно пьян.
Ранее очевидцы сообщили агентству, что инцидент имеет бытовой характер: мужчина был пьян, схватил женщину и начал требовать деньги. Работники магазина в свою очередь рассказали, что успели нажать на кнопку тревоги, а спустя несколько минут на место прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии.
Всего спецоперация заняла порядка трех часов. Кроме женщины-заложницы никто не пострадал.
Уточним, что инцидент произошел на минувших выходных.
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