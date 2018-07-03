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Профессиональный праздник сотрудников автоинспекции — День ГИБДД — празднуется в России каждый год 3 июля.
Праздник установлен приказом главы МВД РФ № 502 "Об объявлении Дня Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации" от 3 июля 2009 года.
Государственная автоинспекция МВД СССР была образована в 1936 году. С июня 1998 года она стала называться ГАИ - Госинспекция по безопасности дорожного движения (ГИБДД) МВД РФ, а с июля 2002 года — вновь Госавтоинспекция (ГАИ).
Сотрудники инспекции не только регулируют движение и следят за нарушителями правил дорожного движения, но и проводят ряд важных мероприятий по вопросам безопасности дорожного движения. Они организовывают широкую пропаганду законопослушного водителя и пешехода в СМИ, проводят конференции с участием деятелей науки, культуры, искусства, политики, множество общественных акций с участием сотрудников ГИБДД.
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