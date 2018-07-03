Фото: vse42.ru
Певица Земфира вышла на концерт в Минске с российским флагом после победы сборной РФ в 1/8 финала ЧМ-2018. Об этом пишет "Газета.Ru".
Исполнительница рассказала, что ей пришлось выехать на концерт, интернет был плохой и счет ей говорили по телефону.
Выход на сцену с триколором вызвал негодование поклонников из Украины.
"Земфира спела максимально неудачные 8-9 песен. Вышла во флаге России со словами "Мы вышли из группы на чемпионате мира". Кто "мы"? Ты не в России. Ты в Беларуси. Зачем ты нас поздравляешь? Она вплела поздравления сборной в свои песни", — посетовала одна из зрительниц концерта.
При этом многие очевидцы рассказали, что публика тепло приняла певицу, когда она поделилась новостью о победе национальной команды.
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