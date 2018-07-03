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Начальник генштаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко подписал приказ о декоммунизации в армии. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на его Facebook-страницу.
По словам Муженко, документ четко регламентирует выполнение командирами и начальниками всех уровней управления Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете их символики".
По словам начальника Генштаба ВСУ, данный шаг является подтверждением правильности курса.
Приказом утверждается инструкция, которую должны довести до каждой отдельной воинской части.
Агентство напоминает, что закон о декоммунизации, который запрещает пропаганду советской символики, ввели на Украине в 2015 году.
Новые нормы также предполагают переименование городов и улиц, которые получили название в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти публиковал список из 520 исторических личностей, чьи имена необходимо исключить из географических названий.
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