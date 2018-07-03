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Четырехбалльные пробки ждут барнаульцев на дорогах столицы Алтайского края утром во вторник, 3 июля. Об этом говорят данные соответствующего сервиса "Яндекса".
Наиболее затруднено движение по нескольким отрезкам Павловского тракта, участку улицы Советской Армии и проспекте Строителей в районе площади Победы. Скорость движения авто здесь не превышает 5-10 километров в час.
Также заторы наблюдаются на отрезках улиц Попова, Власихинской, Георгиева, Юрина, Матросова, Сизова и проспекте Ленина.
В городе на трех участках ведутся дорожные работы: на улице Власихинской, улице Молодежной и пересечении Антона Петрова — Северо-Западная улицы.
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