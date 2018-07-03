Фото: youtube.com
Барнаульский легкоатлет, вице-чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков финишировал на забегах за рекордное время. Запись забега опубликовал на своей странице в Facebook тренер легкоатлета Сергей Клевцов.
"Побегали мал-мал", — сопроводил он подписью ролик.
Шубенков принимал участие в турнире европейской серии Мемориал Иштвана Гюляя. Спортсмен пробежал дистанцию с результатом 12,92 секунды.
Подчеркивается, что это является рекордом России и лучшим результатом сезона в мире.
Напомним, ранее бегуна дисквалифицировали на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже за фальстарт.
Комментарии
Достойнейший из Россиян! Вот образец для подражания, в том числе нашим вождям, которые по своему уровню не соответствуют занимаемым должностям и держат страну на последних местах по уровню жизни... Дальнейших успехов, Сергей!
Сергей - дальнейших успехов, даже такое модерируют....
даже такое модерируют....
вот до чего поднятие пенсионного возраста довело ))
комментаторы надоели уже с политотой