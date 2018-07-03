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Новости

В России вступили в силу поправки в закон о нетрезвом вождении

, ИА "Амител"
Теперь факт опьянения водителя может быть установлен по результату анализа крови

Фото: elets-adm.ru

Закон, вводящий административную ответственность водителей за пьяное вождение в случае обнаружения свыше 0,3 грамма спирта на литр крови, вступает в силу с 3 июля в РФ. Об этом напоминает РИА Новости.

Ранее факт опьянения автомобилиста устанавливался лишь по дыхательному тесту. Теперь вместе с этим факт опьянения можно установить по анализу крови. Координатор общества "Синие ведерки" Петр Шкуматов отметил, что этот закон был принят для того, чтобы водителей, находящихся без сознания после тяжелой аварии, можно было привлечь к ответственности за пьяное вождение, если в их крови будет найдено указанное количество алкоголя.

Президент России подписал документ 3 апреля текущего года.

Закон не изменяет ранее установленное значение для определения факта употребления алкоголя за рулем при анализе выдыхаемого воздуха – 0,16 миллиграмма на один литр воздуха. Но теперь вводится показатель опьянения по анализу крови. Предполагается, что данный закон устранит правовые пробелы законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения.

В сопроводительных документах сказано, что ответственность будет наступать, если будет установлен факт употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется, в том числе, наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови.

Процедура химико-токсикологических исследований при медосвидетельствовании прописана приказом Минздрава от 18 декабря 2015 года.

Согласно информации ГИБДД, в России в минувшем году произошло более 16,2 тысяч аварий с участием пьяных автомобилистов, жертвами которых стали свыше 4,6 тысяч человек. Всего по итогам прошлого года в стране произошло 169,5 тысячи аварий.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

3.07.2018 09:46
- гость -

Теперь вмести с этим факт опьянения можно установить по анализу крови

0  0
3.07.2018 10:15
- гость -

Т.е. если в сознании то тест по воздуху, если безсознания то по крови?
Вопрос: после бутылки пива через какое время можно садиться за руль (в среднем)?

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