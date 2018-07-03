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Решение президента РФ Владимира Путина о присвоении 11 российским полкам почетных названий в честь городов Украины, Белоруссии и Польши вызвало неоднозначную реакцию в Киеве. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на RT.
Так, ряд украинских политиков счел указ частью "плана по захвату страны".
"Я предлагаю вызвать силовиков в Верховную раду и дать отчёт о наших возможных действиях в том случае, если начнётся полномасштабное вторжение. Готовы ли мы к нему?" — заявил представитель Радикальной партии Украины.
В украинском оборонном ведомстве признали, что не понимают, как реагировать на такие шаги. В ведомстве не уверены, "это знак для начала более глубоких переговоров или троллинг".
"Мы не понимаем, но об улучшении взаимоотношений между Украиной и Россией не может быть и речи", — добавили в Минобороны.
Напомним, ранее Путин присвоил 11 воинским частям почетные наименования с целью "сохранения славных воинских традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу".
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