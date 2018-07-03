Фото: proddigital.com.br
Ставки футбольных болельщиков, которые были сделаны перед матчем Россия — Испания, позволили букмекерским компаниям получить рекордную прибыль. Почти никто из фанатов не предполагал, что основное время матча завершится ничьей, пишет "360", ссылаясь на директора по стратегическому развитию издания "Рейтинг Букмекеров" Алексея Ткачука.
По его словам, "около 80% ставок испанцы собрали как на рынке исхода основного времени матча, так и на рынке прохода в следующий этап турнира. В обоих случаях на российскую сборную поставили около 20% объема, а вот на ничью почти не делали ставок. Соответственно букмекеры завершили матч Россия — Испания с крупной прибылью".
Директор по маркетингу БК "Бетсити" Мария Коновалова подтвердила, что почти фанаты считали, что победу одержат испанцы.
В компании "Фонбет" добавили, что на ничью сделали всего 5% ставок.
"В целом мы побили рекорд за все время существования компании по количеству и сумме принятых ставок. Рекордные суммы как в прематче, так и в ставках лайв. Сегодняшнюю радость мы всецело разделяем с болельщиками нашей страны", — добавила директора по маркетингу компании Алина Якиревич.
Сообщается, что один из клиентов компании поставил 1,85 миллиона рублей на победу испанцев, однако остался с пустыми руками.
Некоторые болельщики пытались угадать автора гола, отдавая в большинстве предпочтение форварду Артему Дзюбе.
"На него пришлось 19,57% объема рынка при коэффициенте 4,0. И эти ставки сыграли! В тройке лидеров были также Александр Головин и испанец Диего Коста", — добавил замгендиректора БК "Лига Ставок" Максим Афанасьев.
Он также отметил, что по ходу матча футбольные фанаты меня свое мнение: перед началом игры на Россию приходилось 20% ставок, то ближе к концу ставили 50 на 50.
Комментарии
Знаю одних ребят, которые ставили на Россию и остались с "носом". Одни ставили еще до матча, другой поставил, когда счет был 1:0 не в нашу пользу. У первых был коэффициент около 6, у того кто рискнул поставив на проигрывающую команду коэффициент был в районе 18!
В итоге, деньги они потеряли, поскольку, как утверждает 1xbet, счет по окончании основного времени был ничейным. При этом, со слов "игроков", вариантов сделать ставку было два: либо на Россию, либо на Испанию.
Так что аккуратней!