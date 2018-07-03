Фото: ru.fifa.com
Потребление электроэнергии резко возрастает в Барнауле во время матчей сборной России на Чемпионате Мира по футболу, сообщили в пресс-службе Барнаульской горэлектросети.
Так, БГЭС составила свой рейтинг популярности матчей сборной России на Чемпионате мира по футболу среди барнаульцев. Энергетики сравнили почасовое потребление электроэнергии в обычные дни и во время трансляции игр.
"Пик потребления электроэнергии в краевом центре пришелся на минувшее воскресенье, 1 июля, на время матча между сборной Испании и России. Жители Барнаула в часы трансляции матча по телевидению, с 21:00 до 24:00, потребили 510 тысяч киловатт-часов электроэнергии, что на 143 тысячи киловатт часов выше, чем в аналогичный период на прошлой неделе", — отмечают в компании.
Вторым по популярности оказался матч сборной России с Уругваем, который состоялся 25 июня. Потребление электроэнергии возросло на 135 тысяч киловатт-часов. Всего же барнаульцы израсходовали в этот день 3 миллиона 433 тысячи киловатт часов.
На 112 тысяч киловатт-часов выросло потребление электричества во время игры между Россией и Египтом. Это была вторая игра российских футболистов на Чемпионате мира, которая прошла в среду, 20 июня.
А вот матч Россия — Саудовская Аравия, судя по количеству потребленной энергии, оказался совсем непопулярным среди жителей краевого центра.
"Количество израсходованной электроэнергии превысило средне значение лишь на 66 тысяч киловатт часов (всего 3 миллиона 816 тысяч киловатт часов). 21 июня, неделей позже, жители Барнаула потребили 3 миллиона 882 тысячи киловатт-часов", — отмечают в БГЭС.
Комментарии
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