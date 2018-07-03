Вторник, 3 Июль, 12:12

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Устраивает ли вас качество дорог Барнаула после ремонта по программе БКД?

Спецпроекты

Форум

$ 63,14
€ 73,47
413410
27°
Обь
409см -15

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы губернатора Алтайского края - 2018Чемпионат мира по футболу-2018Рост тарифов на ЖКУ-2018
Новости

Жгут по полной: потребление энергии растет в Барнауле во время матчей ЧМ

, ИА "Амител"
Только во время игры "Россия — Испания" жители краевой столицы потребили 510 тысяч киловатт-часов электроэнергии

Фото: ru.fifa.com

Потребление электроэнергии резко возрастает в Барнауле во время матчей сборной России на Чемпионате Мира по футболу, сообщили в пресс-службе Барнаульской горэлектросети.

Так, БГЭС составила свой рейтинг популярности матчей сборной России на Чемпионате мира по футболу среди барнаульцев. Энергетики сравнили почасовое потребление электроэнергии в обычные дни и во время трансляции игр.

"Пик потребления электроэнергии в краевом центре пришелся на минувшее воскресенье, 1 июля, на время матча между сборной Испании и России. Жители Барнаула в часы трансляции матча по телевидению, с 21:00 до 24:00, потребили 510 тысяч киловатт-часов электроэнергии, что на 143 тысячи киловатт часов выше, чем в аналогичный период на прошлой неделе", — отмечают в компании.

Вторым по популярности оказался матч сборной России с Уругваем, который состоялся 25 июня. Потребление электроэнергии возросло на 135 тысяч киловатт-часов. Всего же барнаульцы израсходовали в этот день 3 миллиона 433 тысячи киловатт часов.

На 112 тысяч киловатт-часов выросло потребление электричества во время игры между Россией и Египтом. Это была вторая игра российских футболистов на Чемпионате мира, которая прошла в среду, 20 июня.

А вот матч Россия — Саудовская Аравия, судя по количеству потребленной энергии, оказался совсем непопулярным среди жителей краевого центра.

"Количество израсходованной электроэнергии превысило средне значение лишь на 66 тысяч киловатт часов (всего 3 миллиона 816 тысяч киловатт часов). 21 июня, неделей позже, жители Барнаула потребили 3 миллиона 882 тысячи киловатт-часов", — отмечают в БГЭС.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Чемпионат мира по футболу-2018
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

3.07.2018 11:27
гость

всегда когда есть хороший сбыт - снижают цену! Снижайте цену до уровня оптового рынка.

0  0
3.07.2018 11:28
- гость -

необходимо срочно пересмотреть тарифную сетку в сторону увеличения.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
12:02
Привет из 1993-го: Диагностический центр Алтайского края отмечает 25-летие 0
11:49
Алтайские гиревики завоевали пять медалей на юношеском чемпионате Европы 0
11:32
Размер имеет значение: как выбрать качественные саженцы винограда 0
11:23
Названы самые частые проблемы со здоровьем у отпускников в России 0
11:12
Алтайский край выводят из режима ЧС, объявленного из-за проблем с посевной 0
11:04
Путешествие как искусство: лучшие тревел-фотографии года 0
10:50
Российские миллиардеры разбогатели на 3,3 миллиарда долларов с начала года 6
10:37
Грозы продолжают воспламенять леса Алтайского края 0
10:23
Составлен топ-13 лучших летних песен 0
10:11
Жгут по полной: потребление энергии растет в Барнауле во время матчей ЧМ 2
10:03
Букмекеры получили рекордную прибыль после матча Россия - Испания 1
09:49
Барнаульцы жалуются на обрушение дороги после проливных дождей 0
09:34
Указ Путина об "украинских" названиях полков поставил Киев в тупик 1
09:23
Ночной пожар произошел в многоквартирном доме в Бийске 0
09:14
В России вступили в силу поправки в закон о нетрезвом вождении 4
09:08
Отключены светофоры на пересечении шоссе Ленточный бор и Южного тракта 2
08:56
Сергей Шубенков установил рекорд в беге на 110 метров с барьерами 9
08:41
Заторы в четыре балла образовались на дорогах Барнаула утром 3 июля 0
08:23
В Генштабе ВСУ подписали указ о декоммунизации украинской армии 0
08:06
От присяги до отставки: видеохроники второго президентского срока Ельцина 7
07:50
От супов до десертов: готовим из клубники на Кухне.Amic.ru 1
07:34
Отдых в шаговой доступности: что посетить и где остановиться в Новосибирске 0
07:19
Шермиции на сибирской земле: как казаки на Алтае в ловкости соревновались 1
07:03
Дизайнерскую квартиру с видом на Обь продают в Барнауле за 10 млн рублей 3
07:00
Страховые представители в системе ОМС: кто это и для чего они нужны 0
06:48
Неожиданные блюда из алтайских продуктов могут появиться в сибирских кафе 0
06:32
ЧМ-2018 глазами журналиста Amic.ru: часть 2, или сербский десант в Самаре 1
06:17
Шквалистый ветер, грозы и град ждут жителей Алтайского края 3 июля 0
06:01
Женская доля: от справедливороссов на выборы губернатора Алтая идет Суслова 6
05:05
Украинцев возмутил выход Земфиры с флагом РФ на сцену в Минске 4
04:04
День ГИБДД отмечается в России 3 июля 0
03:08
В Москве арестован мужчина, взявший в заложницы работницу "Дикси" 0
02:18
СМИ сообщили об отставке пресс-секретаря Медведева 6
01:03
Вандалы уничтожили памятник Пушкину во Львовской области 1
00:04
МЧС отчиталось об итогах массовой проверки безопасности в российских ТЦ 0
23:52
Эксперты назвали места работы для пожилых после пенсионной реформы 13
23:39
Более 350 тысяч россиян посмотрели матч Россия - Испания в метро 0
23:21
НЛО атакует: в небе над Барнаулом увидели необычное облако 0
22:56
Стокгольмский арбитраж поддержал "Газпром" в споре с Польшей 0
22:34
Болельщиков-мемов матча Россия - Испания пригласили на игру с Хорватией 0
22:11
Скончался экс-председатель Гостелерадио СССР Леонид Кравченко 0
21:56
Мутко о победе сборной над Испанией: ничего особенного не произошло 0
21:31
Минздрав предложил обложить табачную продукцию экологическим налогом 0
21:15
Алтайский подросток предстанет перед судом за убийство сотрудницы почты 0
20:56
Шнуров написал стихи об Акинфееве и "ноге бога" после матча с Испанией 0
20:39
Инженера из Рубцовска осудили после гибели женщины от упавшего фасада 0
20:21
Киев назвал имена россиян, которых готов обменять на осужденных украинцев 0
19:48
Заслуженная артистка РФ Ольга Лозовая скончалась в Петербурге 0
19:24
Житель Алтая получил 19 лет колонии за убийство свидетельницы кражи куриц 0
19:08
Коротко о главном: триумф сборной России, выборы и поплывший Нагорный парк
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 2 июля

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.