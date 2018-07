Фото: youtube.com

Названы 13 лучших летних песен. Перечень составило музыкальное издание The Fader, пишут "Известия".

Возглавила список песня Summer Nights из мюзикла "Бриолин". Авторы рейтинга отметили, что "по закону [каждый] обязан послушать эту песню хотя бы один раз каждое лето".

Кроме этого, в топ-5 попали песни Cruel Summer группы Bananarama, песня Ланы Дель Рей Summertime Sadness, а также композиции Soak Up The Sun певицы Шерил Кроу и Summer Nights рэпера Lil Rob.

Далее песни расположились в рейтинге следующим образом: композиция Steal My Sunshine группы Len, Teenage Dream Кэти Перри,Sunshine рэпера Lil' Flip, Corona And Lime рэпера Шуэйз, Summertime музыканта Vybz Kartel, It Was A Good Day рэпера Ice Cube, Summer Girls группы LFO и Tonite диджея DJ Quik.