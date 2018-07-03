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Леса Алтайского края продолжают воспламеняться из-за гроз — только за прошедшие сутки от грозы пострадало два участка земель лесного фонда региона.
"Пожары были ликвидированы в Бийском (Быстроистокский) и ст.Михайловском (Михайловский район) лесничествах. Причиной пожаров послужили грозовые разряды", — уточняют в региональном Минприроды.
Благодаря круглосуточному мониторингу удалось оперативно зафиксировать факты возгорания и минимизировать ущерб, нанесенный огнем. Пожарами пройдено 0,71 гектара земли лесного фонда.
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Всего же с начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда произошло 89 пожаров, огнём пройдена площадь 83,735 гектара. При этом 60 пожаров возникли как раз из-за грозовых разрядов.
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