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Российские миллиардеры разбогатели на 3,3 миллиарда долларов с начала года

, ИА "Амител"
Богатейшим человеком стал Леонид Михельсон

Фото: dp.ru

Общее состояние 24 миллиардеров в России на 2 июля выросло всего на 3,271 миллиарда долларов с начала года. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Самым богатым человеком в стране является председатель правления НОВАТЭКа и самый крупный акционер ведущего российского нефтехимического холдинга "Сибур" Леонид Михельсон. Агентство оценило его капитал в 18,9 миллиарда долларов. С начала 2018 года именно он, согласно данным Bloomberg, значительнее остальных российских миллиардеров увеличил свое состояние: агентство оценивает его рост в 2,23 миллиарда долларов

На втором месте находится основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов. Его состояние, согласно данным Bloomberg, также составляет 18,9 миллиарда долларов, но с начала года данная сумма, как подсчитали в агентстве, снизилась на 804 миллиона долларов. Ранее Мордашов возглавлял список россиян в Bloomberg Billionaires Index (к 1 декабря 2017 года его капитал оценивался в 19,2 миллиарда долларов). Замыкает тройку лидеров основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин (18,5 миллиарда долларов). За минувшие полгода он смог заработать 475 миллионов долларов.

Состояние президента "Норильского никеля" Владимира Потанина с января по июнь сократилось на 674 миллиона долларов — до 18,3 миллиарда. На пятом месте богатейших бизнесменов РФ расположился основной владелец "Еврохима" Андрей Мельниченко, чей капитал с начала года вырос на 1,62 миллиарда долларов (до 15,4 миллиарда).

В топ-10 российских миллиардеров также попали основной владелец группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг (потерял $880 млн, капитал оценивается агентством в $15,4 млрд), Вагит Алекперов (плюс $1,92 млрд; состояние равно $14,5 млрд), основатель USM Holdings Алишер Усманов (состояние уменьшилось на $250 млн — до $14,2 млрд), Роман Абрамович ($13,8 млрд), совладелец "Альфа-групп" Михаил Фридман ($13,5 млрд), Геннадий Тимченко ($12,4 млрд) и Михаил Прохоров ($11,7 млрд).

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

3.07.2018 11:04
- гость -

закон сохранения в действии - кому-то 3,271 миллиарда долларов, а кому-то дополнительно 5(8) лет до пенсии ))

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3.07.2018 11:04
да это я

Ленин и теперь жалеет всех живых

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3.07.2018 11:11
- гость -

Российские миллиардеры разбогатели на 3,3 миллиарда долларов с начала года - а народ обнищал соответственно на эту сумму. Необходимо облагать налогами богатейших олигархов страны, а не латать дыры в бюджете за счет изъятия д/ср. у народа.

0  0
3.07.2018 11:25
- гость -

при СССР таких персонажей не было...

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3.07.2018 11:29
- гость -

Олигархат построен. Новая форма рабовладения, при которой рабы должны заботиться о собственном пропитании

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3.07.2018 11:43
- гость -

А всё равно умрут как обычные люди.

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