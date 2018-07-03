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Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Алтайском крае из-за проблем с посевной кампанией, будет снят в самое ближайшее время.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, временно исполняющий обязанности Губернатора Алтайского края Виктор Томенко поручил подготовить документы для снятия режима ЧС.
"Режим чрезвычайной ситуации позволил не только консолидировать силы и возможности специалистов отрасли, но и стал одним из аргументов для аграриев при пролонгации кредитов или привлечении новых займов, в том числе по схемам льготного кредитования. Впереди не менее ответственный период — уборочная кампания. Все понимают, что ее сроки могут сдвинуться и работы нужно будет вести в напряженном ускоренном режиме, чтобы минимизировать потери урожая", — отметил региональный руководитель.
Временно исполняющий обязанности первого зампреда краевого правительства Александр Лукьянов, в свою очередь, заявил, что за время действия режима ЧС в регионе был выполнен комплекс мероприятий по устранению последствий переувлажнения почвы.
В частности, была изменена структура посевных площадей, пересмотрен сортовой состав сельхозкультур и введены культуры с коротким периодом вегетации. Также аграрии провели технологические операции по борьбе с сорняками, болезнями и вредителями.
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