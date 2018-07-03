Фото предоставлено пресс-службой Диагностического центра, с сайта Барнеаполь.ру и из сообщества Барнаул22
25-летний юбилей отметил в понедельник, 2 июля, Диагностический центр Алтайского края. Учреждение было открыто в 1993 году, уточнили в пресс-службе центра.
"Диагностический центр Алтайского края" — ведущее консультативно — диагностическое учреждение региона. Основной задачей центра является проведение консультаций и обследование пациентов, в том числе "сложных" больных, требующих привлечения высокоспециализированных врачей и использования высокоинформативных методов диагностики", — рассказали о себе в ДЦАК.
Всего в базе центра более 2 млн пациентов, это люди, которые были здесь на приеме хотя бы один раз. Ежегодно здесь проводится более 300 тысяч консультативно-поликлинических приемов. Ежедневно принимают более 2,5 тысяч человек. Здесь проводится около 500 видов лабораторных исследований.
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