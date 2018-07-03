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Простуда, травмы разной сложности, а также воспаления глаз и ушей при попадании воды стали самыми распространенными проблемами со здоровьем у россиян в отпуске. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС).
По словам собеседника агентства, речь идет об отпускниках, предпочитающих отдыхать в России, где распространяется действие медицинских полисов ОМС.
Также в рейтинг попали такие проблемы со здоровьем, как пищевые отравления и расстройства желудочно-кишечного тракта, перегрев на солнце и солнечные ожоги, зубная боль, аллергические реакции, укусы змей и клещей, а также обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Замыкают "топ-10" ДТП, в которые жители страны попадают на отдыхе.
В фонде напомнили, что во время поездки в отпуске в другой город нужно брать с собой полис медстрахования. "Он действует по всей стране и гарантирует оказание бесплатной медицинской помощи по базовой программе ОМС", — отметил источник. В случае, если в поликлинике или больнице по месту пребывания будут требовать заплатить за лечение или отказывать в помощи, необходимо обратиться к руководству лечебного учреждения или представителю страховой компании, выдавшей полис. Кроме этого, по России работаю горячие линии территориальных фондов медстрахования.
В этой связи Федеральный фонд ОМС совместно со страховщиками составил перечень десяти самых распространенных нарушений прав пациентов в период отпусков. Таковым является, в том числе, отказ при непредъявлении полиса в неотложной медпомощи в случаях внезапных острых заболеваний или обострений хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни. "Медицинская организация обязана оказать неотложную медицинскую помощь и при непредъявлении полиса, осуществляя идентификацию гражданина в регистре застрахованных лиц по ОМС", — отметил собеседник.
Он напомнил, что помощь по экстренным показаниям, когда присутствует угроза жизни человека, оказывается тоже незамедлительно без предъявления полиса ОМС, без предварительной записи, вне очереди и независимо от прикрепления.
Еще одним нарушением прав застрахованных граждан будет считаться, если представители больниц и поликлиник будут требовать перерегистрировать полис в их регионе, настаивать на оплате услуг и отказывать в медпомощи на дому. Кроме того, граждане РФ порой сталкиваются с невозможностью открыть или закрыть больничный в другом регионе, повторно прийти на прием к врачам узкой специализации или отказом в оказании бесплатной медицинской помощи при острой зубной боли.
Незаконным является также отказ в предоставлении медпомощи детям в отсутствие их родителей или доверенности у сопровождающего.
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