Сотни барнаульцев собрались 28 июня, чтобы посмотреть девять лучших короткометражных фильмов. В парке спорта Алексея Смертина состоялся конкурсный показ Всемирного Фестиваля уличного кино.

"Я узнала о кинофестивале из газеты. Мы впервые посетили такого рода мероприятие, но нам нравится организация и сами фильмы интересные, такого по телевизору, увы, не показывают. Я считаю, что это действительно просвещает молодёжь, хотелось бы, чтобы подобных мероприятий было больше", — рассказала одна из зрительниц Бэлла Ефримовна.

Данное мероприятие является некоммерческим проектом, который существует с 2014 года. Появился он на Дальнем Востоке, а его лозунг: "Ни одной закрытой площадки, никаких билетов и статусного жюри. Публика решает!".

За четыре года он успел заработать мировой рекорд, проехать больше 40 тыс. километров и собрать более миллиона зрителей.

"Я очень люблю кино, про подобные кинофестивали раньше не слышала. Сюда мы пришли случайно. Смотрели бесплатные мероприятия именно сегодня, так как у нас выходной, поэтому мы и решили его посетить", — рассказала жительница Барнаула Светлана.

Зрители увидели лучшие ленты молодых режиссёров. Показы проходили под открытым небом. В фильмах поднимались разные социальные проблемы. Особенно зацепили публику кинокартины под названием: "Половинки", "Цунгцванг", "Суперприз" и "Кругосветка".

Фестиваль показал, что российское кино может быть качественным и интересным для зрителей разных возрастов.

"Кино мы очень любим, не пришли бы, если не являлись бы фанатами кинематографа. Предпочтений в жанрах нет, главное, чтобы сюжет был интересный. Организация мне нравится, потому что это схоже и с другими фестивалями, на которых я была. Все места в лесопарковой зоне и это замечательно, особенно в летний период времени" — отметила молодая пара.

Каждый желающий смог принять участие в голосовании за лучшую ленту. Для этого, по задумке создателей, зрителям нужно было поддержать посредством подсветки фонарика или телефона наиболее понравившейся фильм. А победителя голосования объявят в сентябре в Москве.

Милана Янина