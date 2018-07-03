Фото: altaisport.ru
Юные гиревики из Алтая завоевали пять медалей на чемпионате Европы, который проходил в литовском городе Гарлиава. Об этом пишет "Алтайспорт".
В соревнованиях участвовали спортсмены из 11 стран. В составе российской сборной выступали четыре гиревика из Алтайского края. Они привезли с соревнований пять золотых медалей. Воспитанники тренера Владимира Пожидаева Тимур Бархатов (до 63) и Анатолий Федоров (до 53) из Первомайского района завоевали "золото". В весовой категории до 68 кг среди старших юношей также стал первым Максим Винтерголлер из Залесова (тренер – Иван Щекотов)
Представитель села Алтайского Сергей Микшин (78 кг, тренер – Андрей Сизинцев) завоевал две медали: он получили "золото" в двоеборье и эстафете.
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