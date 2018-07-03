Фото: Екатерина Смолихина\Amic.ru
Временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко рассказал, когда стал футбольным болельщиком.
Так, в интервью ТАСС региональный руководитель, отвечая на вопрос о том, следит ли он за футбольными баталиями, отметил: "Я тоже болельщик, конечно. Впервые осмысленно смотрел Чемпионат мира в 1982 году, он тогда проходил в Испании. Победили итальянцы, это знаменитая команда "Скуадра адзурра". Игроками тогда на чемпионате были итальянская звезда Паоло Росси, бразильцы Зико и Сократес. Я был еще маленький, тогда даже не думал о том, чтобы заниматься каким-то спортом, но вот в период чемпионата черно-белый телевизор у бабушки в Крыму меня просто от себя не отпускал. Потом я выходил и резиновым мячиком разбивал бабушкины ворота. Это запомнилось, конечно, на всю жизнь, и отсюда появился интерес как к футболу, так и к спорту вообще".
Говоря о Чемпионате мира, который проходит в настоящее время в России, Виктор Томенко подчеркнул, что сегодня в нашей стране все охвачены "футбольной лихорадкой".
"Тем более в российской сборной играет наш земляк Александр Ерохин. Он не в прямом смысле воспитанник алтайской футбольной школы, но первые шаги делал здесь. Думаю, нынешние дети, учитывая сегодняшнюю развитую систему видеотрансляций, будут вспоминать свой первый чемпионат всю жизнь", — добавил Виктор Томенко.
Напомним, что врио губернатора Алтайского края в Барнауле 14 июня побывал в фан-зоне в Парке спорта, где вместе с горожанами наблюдал за ходом матча "Россия — Саудовская Аравия". Тогда, напомним, победа осталась за нашей командой со счетом 5:0.
Комментарии
Я был на фан-зоне и действительно его видел))Сидели почти рядом) Было приятно видеть его настоящие эмоции)
Может быть в крае ещё сильнее теперь будет развиваться футбол.