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Роспотребнадзор предупредил граждан РФ, планирующих поездки на Украину, об угрозе вспышки дифтерии в стране. Об этом пишет RT, ссылаясь на сайт ведомства.
"По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 22 июня, в 2018—2019 годах Украине грозит вспышка дифтерии", — цитирует издание текст сообщения.
В 2018 году на территории Луганской области были зафиксированы два случая дифтерии. В ведомстве сообщили, что "серологические исследования, нужные для подтверждения диагноза, не проводятся".
Специалисты Роспотребнадзора, ссылаясь на данные ВОЗ, сообщают, что в последние три года Украина испытывает нехватку вакцины против дифтерии и кори, что должно привести к "эпидемиологическим осложнениям".
Также в ведомстве добавили, что главной профилактической мерой против дифтерии является иммунизация.
В Роспотребнадзоре уточнили, что в России прививки против инфекции проводятся в рамках национального календаря, а охваты в последние годы составляют свыше 98%, в то время как ВОЗ рекомендует уровень не менее 95%.
Комментарии
В россии дифтерия возможна с аналогичной вероятностью.